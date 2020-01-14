Разумков опроверг слухи о зарплате нардепов в 100 тыс грн

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что народным депутатам повысят зарплаты. Тем не менее ее размер не будет составлять 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает UBR.

По словам спикера ВР, зарплату нардепам действительно повысят. Повышение оклада будет на три тысячи гривен. Связано это с повышением минимальной зарплаты с 1 января текущего года. При этом заработная плата народных избранников не будет составлять 100 тысяч гривен. Как отметил Разумков, эти цифры не соответствуют действительности.





“Я только что обращался к аппарату, мне предоставили полную информацию. Есть индексация заработной платы народных депутатов, однако она не соответствует тем цифрам, которые пишут в СМИ: про 100 тысяч, где-то я читал про 150 тыс. грн. Изменение заработной платы составляет около 3 тыс. грн и связано оно с повышением прожиточного минимума”, – сказал он.





Напомним, Украина на 15 месте в рейтинге по росту минималки.











