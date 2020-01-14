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Экономика и Финансы
14 января 20, 18:36
Мощности ГТС Украины планируют перестроить
Мощности ГТС
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Средства будут вкладывать только в те компрессорные станции, которые будут использоваться.

Газотранспортную систему Украины планируют перестроить под транзитную мощность около 40 млрд кубометров. Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном во вторник, 14 января.

“Сейчас у нас уже есть понимание, что, скорее всего, будет плюс-минус 40 млрд и под эти мощности мы будем перестраивать систему. Это значит, что мы будем вкладывать в модернизацию только тех компрессорных станций, которые будут использоваться, а остальные будем постепенно выводить из эксплуатации“, - сказал он.

Макогон отметил, что разрешение на это должен дать Кабмин.

“Сами трубы выкапывать никто не будет, потому что это экономически нецелесообразно. Затраты на их извлечение, рекультивация земли и т.д. не покрывают стоимость металла. В этих трубах будет снижено давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику“, - пояснил он.

При этом глава оператора ГТС считает, что транзит российского газа через Украины сохранится и после 2024 года.

“Такой балансирующей мощности, такой гибкости, которую может дать украинская ГТС, больше нет. Северный поток – это абсолютно негибкая система. У них стоит одна компрессорная станция на 200 или 250 атмосфер на Балтике, и качает газ через всю Балтику, который выходит в Германии. Эта система рассчитана на постоянную прокачку стабильных объемов. Поэтому наша система должна остаться востребованной, если Газпром останется основным поставщиком газа в Европу“, - пояснил он.

Напомним, доходы Газпрома от экспорта газа упали.
bigmir.net
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