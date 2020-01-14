Госагентство оценило убытки от незаконных вырубок лесов

Убытки государства от незаконных вырубок леса оцениваются в миллиард гривен, сообщил глава Гослесагентства Андрей Заблоцкий в ходе совещания с премьер-министром Алексеем Гончаруком во вториник, 14 января, в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.

Он сообщил, что в Украине планируют ввести криминальную ответственность за реализацию дерева без бирки.





Помимо этого, планируется увеличить лесистость Украины на 20%.





Кроме того, Гослесагентство разрабатывает законопроект по инвентаризации лесов с целью провести учет леса для его дальнейшего использования на основании новых правил.





Заблоцкий отметил также, что в планах ведомства - поднять вопрос перед правительством и Верховной Радой о повышении госфинансирования, которое сегодня составляет 5% от потребности и в отдельных вопросах является критическим.





В свою очередь, Гончарук поручил главе Гослесагентства в кратчайшие сроки обеспечить работу онлайн-площадок на рынке оборота древесины и запустить электронный централизованный учет древесины до 1 февраля 2020 года.





Напомним, организации начнут штрафовать за рекламу не на украинском языке.











