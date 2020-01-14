НБУ отрицает причастность сотрудников к схемам Сбербанка РФ

Информация, приведенная в определении Печерского районного суда Киева от 9 декабря 2019 года по делу №757/61295/19-к о причастности должностных лиц Национального банка Украины (НБУ) к осуществлению "схемных" импортных и экспортных операций клиентов украинской "дочки" российского Сбербанка (Киев), не соответствует действительности и подрывает доверие к центробанку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В Нацбанке отметили, что именно должностные лица центробанка виявили в Сбербанке "схемные" операции и передали информацию в правоохранительные и другие компетентные органы Украины в октябре 2018 года, на основании которых было открыто уголовное производство по соответствующему делу.

Вместе с тем, Нацбанк также проинформировал органы банковского надзора других государств о выявленных в процессе осуществления надзора "схемных" операциях в рамках международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга, говорится в сообщении.

Центробанк добавил, что при осуществлении надзора за Сбербанком в сфере финмониторинга, он неоднократно выявлял "схемные" операции клиентов банка и применял к финучреждению строгие меры воздействия. В частности, в мае 2017 года регулятор наложил на банк штраф в размере более 12 млн грн за совершение им рисковой деятельности, а в декабре-2018 — штраф в размере более 94 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности, который сейчас оспаривается банком в судебном порядке.

"Национальный банк всегда способствовал, и будет способствовать в пределах компетенции, правоохранительным органам в выполнении возложенных на них обязанностей по предупреждению, выявлению и устранению уголовных преступлений в банковской и финансово-кредитной сферах. В частности, за девять месяцев 2019 года Национальный банк предоставил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 32 банков на общую сумму более 25,7 млрд грн", — резюмировал регулятор.

Ранее сообщалось, что Киевская местная прокуратура №6 проводит расследование возможных злоупотреблений сотрудниками Сбербанка Украина и Национального банка (НБУ) при заключении импортных контрактов с нерезидентами.