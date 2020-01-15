LinkedIn назвал самые высокооплачиваемые вакансии в 2020 г

Самыми популярными и наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в 2020 году являются вакансии разработчиков блокчейна.

Об этом сообщила социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn в своем блоге.

Указано, что эти вакансии чаще всего ищут в США, Великобритании, Австралии, Франции и Германии. Как отмечается, они являются более популярными, чем вакансии разработчиков искусственного интеллекта.

"Блокчейн вышел из теневого мира криптовалюты и стал решением многих проблем для бизнеса", — говорится в сообщении.

При этом там добавили, что технология блокчейна уже стала направлением бизнеса для крупнейших корпораций, таких как IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft, Amazon и American Express.

Также в LinkedIn рассказали о навыках, которые будут наиболее востребованными на рынке труда в 2020 году. В частности, в соцсети разделили их на 2 категории: hard skills (для которых необходимо специальное образование) и soft skills (связанные с мышлением, поведением и личными качествами, необходимыми для работы).

Сообщается, что члокчейн лидирует среди hard skills. Также туда отнесли другие технические навыки, такие как облачные вычисления, искусственный интеллект, UX дизайн. Полезными считают и навыки в области маркетинга: бизнес-аналитика, партнерский маркетинг и видеопроизводство.

В свою очередь среди soft skills самыми нужными в 2020 году будут креативность, умение убеждать, работать в команде и адаптироваться. Эксперты особо выделяют эмоциональный интеллект (навыки, которые помогают распознавать свои и чужие эмоции, а также управлять ими).

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами". Проект призван регулировать особенности налогообложения операций с цифровыми активами.