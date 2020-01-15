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Новости
Экономика и Финансы
15 января 20, 10:56
Дороже золота и платины: редкий драгметалл вырос в цене
родий
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Рост цен на родий связан с растущим спросом со стороны автомобильного сектора

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — подскочили на 32 процента за месяц. Сейчас стоимость унции этого ценного металла составляет около 7925 долларов — максимум с 2008 года. За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на исследование Bloomberg.

Отмечается, что рост цен связан с растущим спросом со стороны автомобильного сектора. Этот драгоценный металл используют в каталитических нейтрализаторах выхлопных газов.

Как и палладий, металл добывается как побочный продукт платины и никеля, но это гораздо меньший рынок, и поэтому он подвержен значительным колебаниям цен при изменении спроса или предложения.

Эксперты предполагают, что в 2020 году стоимость родия подскочит до 10 тысяч долларов за унцию и побьет рекорд 2008 года.

Крупнейшим добытчиком родия является Южно-Африканская Республика — на нее приходится 80% добычи. Также этот драгоценный металл добывают в Зимбабве, Северной Америке, России и других странах.

В родий инвестировать гораздо сложнее, чем в другие драгоценные металлы. Он не торгуется на биржах, рынок слитков или монет слишком мал по сравнению с золотом или серебром, и большинство сделок заключаются между поставщиками и промышленными покупателями. Мировое производство составляет чуть более десятой доли производства платины или палладия.
Delo
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