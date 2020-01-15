Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.76
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
15 января 20, 17:36
Стратегия 2020: отремонтировать 4 тыс. км дорог. Перечень
Алексей Гончарук.
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Кабинет министров Украины на своем заседании утвердил Дорожную стратегию на 2020 год.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.

По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.

Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:

- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г.. Винницу), 
- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепр,
- Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск), 
- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье, 
- Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, 
- Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог), 
- Н-03 Житомир - Черновцы


censor.net.ua
Ещё по теме:
Самые безопасные авиакомпании мира: ТОП-10 перевозчиков
НБУ отрицает причастность сотрудников к схемам Сбербанка РФ
Бесплатные медуслуги: в 2020 году расширят список
Крушение Boeing.Зеленский и Трюдо обсудили возвращение жертв
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
СБУ раскрыла крупную схему хищений в налоговой.
noimageДороже золота и платины: редкий драгметалл вырос в цене
noimageLinkedIn назвал самые высокооплачиваемые вакансии в 2020 г
noimageАнтилидерство: Украина "отличилась" среди европейских стран
noimageНБУ отрицает причастность сотрудников к схемам Сбербанка РФ
Лента новостей