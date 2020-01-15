Стратегия 2020: отремонтировать 4 тыс. км дорог. Перечень

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.

По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.

Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:

- Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка, Строительство южного обхода г. Днепр,

- Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск),

- Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье,

- Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев,

- Н-11 Днепр - Николаев (через г.. Кривой Рог),