Стратегия 2020: отремонтировать 4 тыс. км дорог. Перечень

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.
"Это большой план на 2020 год. Прежде всего это касается дорог национального значения. Ямочные ремонты должны уйти в прошлое, зато будет комплексное качественное дорожное строительство", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.
Он добавил, что на 2020 год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн. Из них на дороги 31,5 млрд грн - это бюджетные средства. Плюс 20,5 млрд грн - средства международных организаций.
По словам Гончарука, правительство ставит амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тыс. километров дорог.
Стратегией предусматривается выполнение ремонтно-строительных работ на таких дорогах:- М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г.. Винницу),