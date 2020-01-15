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Новости
Экономика и Финансы
15 января 20, 17:56
СБУ раскрыла крупную схему хищений в налоговой.
ГНС
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Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают должностных лиц Государственной налоговой службы в выведении в тень средств коммерческих структур.

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают должностных лиц Государственной налоговой службы в выведении в тень средств коммерческих структур. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, как сообщается, по данным следствия, манипулируя служебной информацией и вступив в сговор с владельцами ИТ-компании, которая осуществляет разработку соответствующего программного обеспечения для ГНС и знает алгоритмы работы ее электронных информационных ресурсов, чиновники позволяли им обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как утверждается, таким образом налоговики способствовали ежемесячному выведению в теневой сектор экономики более 500 млн гривен.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, сегодня, 15 января, проходят обыски в ГНС Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве. Следственные действия происходят также и у главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Как сообщалось, накануне исполняющий обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области попалась на предложении взятки в размере $25 тыс. руководителю подразделения региональной прокуратуры. В результате разгоревшегося скандала Верланов отстранил от работы все руководство Одесского областного управления ГНС.
Fraza.ua
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