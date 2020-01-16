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Новости
Экономика и Финансы
15 января 20, 21:18
АМКУ продолжает проверку продажи Мотор Сич
Мотор Сич
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Антимонопольный комитет исследует три соглашения

По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич". Об этом говорится в ответе АМКУ на запрос главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, сообщают Крылья.

АМКУ, в частности, исследует три соглашения: приобретение китайской компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании Granum Corporation (Республика Панама), акций компании Likatron Enterprises Limited (Кипр) и акций компании Reckoner Investment Holdings Limited (Кипр), которая обеспечивает превышение 50% голосов в их высших органах управления. Эти компании связаны с президентом ОАО "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым.

Ранее президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

А глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что "Укроборонпром" может оказаться под антироссийскими санкциями США в случае участия в сделке по покупке ПАО "Мотор Сич" совместно с китайскими компаниями Skyrizon и Xinwei.

Также сообщалось, что частный подрядчик по вопросам безопасности, миллиардер и неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке американцами завода "Мотор Сич", чтобы помешать китайцам заключить аналогичное соглашение.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций украинского завода "Мотор Сич".

Ранее издание The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в американской администрации, сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич". По мнению американской стороны, продажа завода, как одного из главных мировых производителей двигателей для авиационной промышленности, в разы повысит оборонительные способности Китая.

Также стало известно, что китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry, чтобы получить разрешение на покупку запорожского предприятия "Мотор Сич", может уступить госконцерну "Укроборонпром" 25% акций запорожского гиганта.
Delo
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