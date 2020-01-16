Нафтогаз обеспечивает 16% доходов госбюджета — Коболев

Группа "Нафтогаз" в 2019 году выплатила более 120 млрд грн налогов и дивидендов. При этом в четвертом квартале прошлого года более 15 млрд грн налогов и дивидендов было выплачено досрочно. Об этом сообщил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Поступления от Нафтогаза — это около 16% общих доходов государственного бюджета в 2019 году. Но такая зависимость бюджета от одной, пусть и большой, компании, содержит серьезные риски. Надо ускорять реформы, чтобы таких крупных плательщиков, как Нафтогаз, наша страна имела хотя бы пять или шесть", — считает Коболев.

По его словам, в текущем году "Нафтогаз" уже не получит поступлений от транзита. Но уже в первом квартале компания планирует уплатить налоги с 2,9 млрд долларов, которые получила во исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Ранее Кабинет министров обязал АО НАК "Нафтогаз Украины" досрочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы за три квартала 2019 года.

Также сообщалось, чтот "Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2019 года увеличил консолидированную чистую прибыль на 27,4% (на 4,578 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 21,309 млрд грн.