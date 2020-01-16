НБУ планирует опустить прогнозную кривую учетной ставки

Нацбанк планирует опустить прогнозную кривую учетной ставки уже в конце этого месяца. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, пишет Интерфакс-Украина.

“30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была“, - сказал он.

Также в конце января НБУ планирует обнародовать макропрогноз и прогноз о кривой доходности.

Напомним, ранее сообщалось сохранит ли гривна свои позиции в 2020 году



