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Экономика и Финансы
16 января 20, 19:22
Рада повысила лимиты для "упрощенцев" в 3 раза
бизнес доходы
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Поправкой предложено внести изменения в раздел Налогового кодекса, посвященный упрощенной системе налогообложения

Сегодня, 16 января, Верховная Рада Украины повысила объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.

Как сообщает Бизнес-Цензор, соответствующую поправку №2086 народного депутата Галины Васильченко (фракция "Голос") к законопроекту №1210 поддержали 340 народных депутатов.

За принятие закона в целом, с учетом этой поправки, проголосовали 283 народных депутата.

Поправкой предложено внести изменения в раздел Налогового кодекса, посвященный упрощенной системе налогообложения.

В частности, объем дохода предпринимателей для первой группы "упрощенки" повышен с 300 тысяч до 1 млн грн в год, для второй группы — с 1,5 млн грн до 5 млн грн, для третьей — с 5 млн грн до 7 млн грн.

Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский поручил Кабмину создать координационный совет, который должен разработать ряд законопроектов по защите и развитию малого бизнеса. Ожидается, что эти законопроекты должны упростить условия ведения бизнеса для ФЛП.

Как известно, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.
Delo
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