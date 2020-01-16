Доллар в Украине должен быть 10,05 грн - The Economist

Курс доллара в Украине должен быть 10,05 гривен. Такой вывод сделал The Economist.

Данное издание, по традиции, раз в год подсчитывает курсы валют мира по отношению к бургеру "Биг-Мак".

Сравнивая стоимость бургеров McDonald’s в мире и их стоимость в США, The Economist подсчитал, что если в Украине, в среднем, стоимость "Биг-Мак" 57 гривен, а в США - 5,67 долларов, то реальный курс гривны должен быть 10,05 гривен за 1 доллар.

Раньше сообщалось о том, что в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны. Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий рассказал о том, что скачки курса гривны в конце 2019 года и начале нового 2020 года обусловлены психологическим фактором.

Те колебания, которые сейчас происходят, не является исключением из правил, это примерно те же колебания, которые у нас всегда происходят, - сказал Чурий.

Также в Государственном бюджете Украины установлен курс доллара на 2020 год в размере 27,5 гривен за 1 доллар.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США", - говорится в документе.