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Экономика и Финансы
20 января 20, 09:42
Гончарук анонсировал новые назначения в Кабмине
Гончарук
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В правительстве планируются новые назначения, в частности Минразвития общин и территорий получит нового руководителя.

В правительстве планируются новые назначения, в частности Минразвития общин и территорий получит нового руководителя.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук в эфире телеканала "Україна24", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, кандидатура нового главы Минразвития общин и территорий уже подана на рассмотрение и утверждение Верховной Радой.

"Новые назначения и кадровые изменения будут. Одно я уже подписал и передал в парламент - это министр развития общин. Человек на этой позиции будет заменен. Другие назначения тоже будут", - рассказал Гончарук.

По его словам, сейчас необходимо создать по всей стране состоятельные общины, осенью обеспечить в новых общинах местные выборы. Для этого должна быть координация на высшем уровне.

"Мы планируем ввести должность вице-премьера по развитию общин. Потому что децентрализация в этом году — приоритет", - добавил он.
censor.net.ua
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