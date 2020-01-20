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Экономика и Финансы
20 января 20, 10:09
Мировые цены на нефть возросли из-за перебоев с поставками
нефть
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Цены на сырую нефть выросли после перебоев с поставками в Ливии и Ираке

Сегодня, 20 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до $65,65 за баррель, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 09:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,23%.

На лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:25 составила $65,7 за баррель, что на $0,85 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу фьючерсы выросли в цене на $0,23 (0,36%), до $64,85 за баррель.

В свою очередь, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 1,11% и достигла $59,19 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent опустилась на 0,2%, WTI — почти на 0,9%, причем снижение было отмечено по итогам второй недели подряд.

По данным Bloomberg, цены на сырую нефть выросли после перебоев с поставками в Ливии и Ираке. Производство нефти на месторождении Аль-Ахдаб, разработку которого вела китайская компания CNPC, составляет около 70 тысяч баррелей в сутки.

Кроме этого, под угрозой приостановки добычи находится еще одно нефтяное месторождение в Ираке — Бадра.

В то же время, в Ливии добыча нефти упала примерно на 800 тысяч баррелей в сутки из-за блокирования экспортных портов сторонниками Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

"Скачок цен на нефть является разумным ответом на новости из Ливии и говорит о повышенной нервозности на рынке. События в Ираке потенциально являются еще более серьезными", — отмечает аналитик CMC Markets в Сиднее Майкл МакКарти.

Напомним, 6 января 2020 года, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов. По мнению аналитиков, повышение цен на нефть произошло на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

10 января цена марки Brent торговалась выше $65 за баррель, поскольку опасения по поводу возможного возобновления роста напряженности на Ближнем Востоке перевесили рост сырьевых запасов в США и другие признаки достаточного предложения.

Как известно, 3 января 2020 года США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
Delo
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