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Новости
Экономика и Финансы
20 января 20, 20:13
В Украине оценили урожай с незарегистрированных полей
земля
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Теневой аграрный рынок в Украине составляет более 88,5 миллиардов гривен, считают эксперты.

В Украине миллионы гектаров незарегисрированных полей, на которых выращивают агропродукцию. Как говорится в исследовании EOS Crop Monitoring, стоимость урожая с этих полей в 2019 году составила более 88,5 млрд грн.

Согласно опубликованным данным, по объемам теневого рынка агропродукции лидируют Николаевская и Одесская области. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс га.

“Спутниковый онлайн-сервис EOS Crop Monitoring позволяет оценить реальное состояние посевных площадей, увидеть, что на них растет, и сопоставить эти данные с публичной кадастровой картой Украины. Недавно благодаря этому сервису обнаружили, что 4,3 млн га полей не зарегистрированы в государственном кадастре“, - говорится в сообщении.  

 Напомним, Украина продаст две трети рекордного урожая зерна.
bigmir.net
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