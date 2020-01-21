В Минсоцполитики рассказали о субсидиях и льготах

Между льготами и субсидией есть разница. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, сообщает 1+1.

“Система социальной поддержки при оплате коммунальных услуг правильно делится на льготы и субсидии. Монетизация субсидий у нас началась еще в начале 2019-го и, в принципе, была проработана в течение 2019 года. Льготы - это система поддержки, которая базируется на определенных категориях. То есть, это дети войны, участники войны, участники боевых действий, люди с инвалидностью вследствие войны, чернобыльцы и так далее. То есть, все, что связано с приобретением статуса. Субсидии - это помощь, которая базируется на имущественном и материальном состоянии“, - рассказал Музыченко.

Музыченко также подчеркнул, что семьи, которые имеют финансовые проблемы, платят лишь часть денег за коммунальные услуги, остальное доплачивает государство.

“Собственно, с начала этого отопительного периода, с октября, мы приступили уже ко второму этапу монетизации целом всей системы - монетизации льгот“, - сказал Музыченко.

Также Музыченко рассказал, что люди, имеющие льготы, могут подавать заявку на получение субсидии. То есть, человек сам может выбирать, получать ему субсидию или льготу. Если в получении субсидии будет отказано, льготу ему вернут.

“Если мы говорим, допустим, о льготе “дети войны“, то это 25% скидки. То есть, 75% счета оплачивает человек. Если он обратится за субсидией - со средней пенсией на уровне 2,5-3 тысяч гривен, то он будет платить всего процентов 20-15, 10-12 от своего дохода“, - добавил Музыченко.