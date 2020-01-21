Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 января курс будет работать в тестовом режиме. Далее официальная презентация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует в течение 3 лет обучить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев.