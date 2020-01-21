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Новости
Экономика и Финансы
21 января 20, 11:17
Минцифры будут обучать украинцев цифровой грамотности
Михаил Федоров
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Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.
Министерство цифровой трансформации запускает курс по изучению цифровой грамотности в формате сериала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 30 января курс будет работать в тестовом режиме. Далее официальная презентация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации планирует в течение 3 лет обучить цифровой грамотности 6 миллионов украинцев.
censor.net.ua
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