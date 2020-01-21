Падение гривни: доллар и евро продолжают дорожать

Сегодня, 21 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне.

Официальный курс валют на 21 января:

✅ 1 доллар США — 24,3257 грн,

✅ 1 евро — 26,9565 грн,

✅ 1 швейцарский франк — 25,1091 грн,

✅ 1 фунт стерлингов — 31,621 грн.

Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 24,2527 грн/доллар до 24,3257 грн/доллар. Евро также поднялся в цене с 26,9363 грн/евро до 26,9565 грн/евро.

На межбанковском валютном рынке торги 21 января начались с проседания украинской национальной валюты. В покупке доллар подешевел на 7 копеек, в продаже — тоже на 7 копеек. 20 января межбанк закрылся в диапазоне 24,30/24,34 грн/доллар, а уже 21 января открылся в диапазоне 24,23/24,27 грн/доллар. Согласно информации дилеров, коридор по доллару во вторник ожидается в пределах — 24,15-24,35 грн/доллар.

На 5 копеек и в покупке, и в продаже подорожал на межбанке и евро. 21 января торги по евро стартовали в диапазоне 26,88/26,92 грн/евро. 20 января закрылись на уровне 26,93/26,97 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,22 грн/доллар. По сравнению с понедельником он подорожал на 1 копейку — утром 20 января доллар покупали по 24,21 грн/доллар. Продают наличный доллар во вторник по курсу 24,28 грн/доллар. В понедельник утром средний курс составлял 24,25 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 21 января на наличном рынке, по сравнению со вчерашним днем, не изменился: покупают европейскую валюту по 26,80 грн/евро, продают — по 26,90 грн/евро до грн/евро.

Повлиять на курс гривни может сегодняшнее проведение Министерством финансов Украины второго в этом году аукциона по ОВГЗ — на нем планируют разметить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) 3 месяца, 1 год и 3 года. Как известно, для того, чтобы купить гривневые ОВГЗ иностранные инвесторы меняют свою валюту на национальную валюту Украины.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит свою стабильность и будет колебаться в диапазоне 24-24,3 гривен за доллар", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики группы компаний ForexClub Андрей Шевчишин.

Еще большего роста курса доллара к гривне на этой неделе ожидают в брокерской компании "Альпари". "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,5 грн/доллар, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн/доллар", — отметил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Напомним, 26 декабря 2019 года впервые за год Национальный банк Украины (НБУ) провел валютный аукцион с целью купить до 1 млрд долларов. Аукцион объявили, чтобы своими массивными продажами "Нафтогаз Украины" не обвалил рынок, а также он призван повлиять на уменьшение излишнего предложения доллара на валютном рынке в преддверии длительного периода праздников.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что укрепление курса гривни, которое происходит в последнее время, отражает растущий спрос на национальную валюту, имеет свои плюсы и минусы, и не стоит расценивать его как негативное явление.

Как известно, в 2019 году гривня стала самой укрепившейся к доллару валютой мира. По данным Bloomberg, за 11 месяцев украинская валюта укрепилась к доллару на 19%. На укрепление гривни повлиял большой спрос иностранных инвесторов на украинские гособлигации (ОВГЗ).