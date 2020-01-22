В Украине создали военный квадрокоптер-разведчик.ФОТО, ВИДЕО

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", представило потенциальным заказчикам собственную разработку — квадрокоптер "Берегиня" для разведывательных операций. Руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, аспирант специальности "Авионика" в КПИ им. Сикорского. Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Военные события на востоке Украины показали возможности и преимущества использования для решения многих задач малых беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптерного типа. Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", — прокомментировал руководитель проекта Максим Шеремет.

"Берегиня" — первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес — до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата.

Время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов — до 2 минут, замена аккумулятора — до 1 минуты. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 м/с (тропический шторм) в ручном режиме им можно управлять без ограничений.

Квадрокоптер оснащен 2-мя камерами (цифровая и аналоговая). Также изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

"Берегиня", в отличие от квадрокоптера для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от (обнаружения) специализированным оборудованием.

"На прошлой неделе на встрече министр обороны отдельным пунктом выделил, что развитие авиации, в частности, беспилотной, является одним из приоритетов для Украины. Нам очень важно оперативно получить обратную связь о данном летательном аппарате от тех кто будет использовать и все доработать в соответствии с потребностями конечного пользователя. Надеюсь, что через несколько месяцев эти квадрокоптеры будут на вооружении Вооруженных Сил Украины", — отметил заместитель генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике "Укроборонпрома" Игорь Фоменко.

Отметим, что "Меридиан" получил запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера в марте 2019 года. В результате Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре 2019 года состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня". Таким образом, от разработки до демонстрационного полета прошло более полугода.