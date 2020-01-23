В 2020 г. Украина должна выплатить более 400 млрд грн долга

Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга.

Из этой суммы 169,24 млрд грн внешнего долга и 231,46 — внутреннего, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Указано, что сумма долга разбита на четыре части, наименьший платеж приходится на четвертый квартал, а наибольший — на третий.

Так, в первом квартале необходимо будет заплатить 108,24 млрд грн. Из них 33,55 млрд грн внешнего долга и 74,69 млрд грн внутреннего.

Во втором квартале сумма выплат зафиксирована на уровне в 101,97 млрд грн, где 39,46 млрд грн внешнего долга и 62,51 млрд грн — внутреннего.

Третий квартал является самым пиковым по выплатам. В период с июля по сентябрь Украина должна заплатить 153,83 млрд грн. Из них 86,55 млрд грн внешнего долга и 67,28 грн — внутреннего.

В свою очередь на четвертый квартал приходится наименьшая сумма — 36,66 млрд грн. Таким образом, за последние три месяца года необходимо будет выплатить 9,69 млрд грн внешнего долга и 26,97 млрд грн — внутреннего.

В Минфине также сообщили, что в 2021 году платежи по госдолгу снизятся до 335,92 млрд грн, в 2022 году — до 230,64 млрд грн, в 2023 году — до 226,7 млрд грн, а в 2024 году вырастут до 265,74 млрд грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что обслуживание госдолга до 2022 года будет стоить Украине 484 млрд грн годовых.

Напомним, Министерство финансов разместило евробонды на 1,25 млрд евро по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам — 4,375%.