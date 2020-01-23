Гривна теряет свои позиции

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на четверг, 23 января. По сравнению с предыдущим банковским днем — средой 22 января, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 24,2586 грн/доллар до 24,331 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, по сравнению со вчерашним днем, доллар подорожал на 7 копеек.

Напомним, в первый банковский день этой недели официальный курс гривни к доллару был 24,2527 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вчерашним днем, также немного поднялся в цене с 26,9695 грн/евро до 26,9843 грн/евро.

Официальный курс валют на 22 января:

✅ 1 доллар США — 24,331 грн,

✅ 1 евро — 26,9843 грн,

✅ 1 швейцарский франк — 25,0887 грн,

✅ 1 фунт стерлингов —31,943 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 23 января также начались с укрепления американской валюты. И в покупке, и в продаже доллар подорожал на 8 копеек. 22 января межбанк закрылся в диапазоне 24,41/24,45 грн/доллар, а уже 23 января открылся в диапазоне 24,49/24,53 грн/доллар. Согласно информации дилеров, коридор по доллару в четверг ожидается в пределах 24,35-24,65 грн/доллар.

На 12 копеек в покупке и в продаже подорожал на межбанке и евро. 23 января торги по евро стартовали в диапазоне 27,15/27,19 грн/евро. 22 января закрылись на уровне 27,03/27,07 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 24,37 грн/доллар. По сравнению со вчерашним днем он подорожал на 14 копеек — утром 22 января наличный доллар покупали по 24,23 грн/доллар.

Напомним, что в первый банковский день этой недели — понедельник на наличном рынке доллар торговался по курсу 24,21 грн/доллар.

Продают наличный доллар в четверг по курсу 24,45 грн/доллар. Здесь, по сравнению со средой, американская валюта подорожала на 18 копеек. 22 января курс был 24,27 грн/доллар. В начале недели средний курс продажи доллара составлял 24,25 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 23 января на наличном рынке составил 26,97/27,10 грн/евро. Вчера утром европейскую валюту покупали по курсу 26,83 грн/евро, продавали — по 26,90 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 14 копеек, в продаже — на 20 копеек.