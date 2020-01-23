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Новости
Экономика и Финансы
23 января 20, 15:26
В Кабмине объяснили сотрудничество УЗ с немцами
Кабмин
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Украина не собирается продавать или сдавать в аренду железную дорогу, в Deutsche Bahn говорят о консалтинге.

Государственную Укрзализныцю не будут продавать или сдавать в аренду немецкому оператору Deutsche Bahn. Об этом на Украинском завтраке в Давосе в четверг, 23 января, сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий LIGA.net.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что УЗ хотят отдать в управление немцам на 10 лет.

“Сейчас не идет речь о продаже собственности или сдаче в аренду. Речь идет о стратегическом партнерстве“, - подчеркнул Криклий. 

По его словам, Deutsche Bahn может поделиться своими данными, опытом и наработками. 

“Мы максимум должны перенять, чтобы у нас были такие же прозрачные процедуры, чтобы не было коррупции, чтобы была “немецкая точность“ в подходах и планировании. Как результат мы должны получить совсем другое качество как грузовых перевозок, так и пассажирских“, - отметил министр.

На вопрос о том, будет ли Deutsche Bahn назначать руководителя УЗ и планируется ли поставить на руководящие посты 15 топ-менеджеров от немецкой компании, Криклий ответил: 

“Мы говорим пока о консультациях и о партнерстве. В дальнейшем будем рассматривать разные сценарии. Но мы будем защищать интересы Украины - что нам выгодно и что нет. Также мы не отказываемся от планов по IPO“. 

Напомним, Украина и Китай будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру.
bigmir.net
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