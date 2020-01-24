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Экономика и Финансы
23 января 20, 22:54
Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам
поликлиника
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Программа медицинских гарантий включает помощь больным всех уровней - от первичной до высокоспециализированной.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.

Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:

  • - Маммография молочных желез
  • - Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • - Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • - Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • - Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • - Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
  • - Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях
  • - Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
  • - Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
  • - Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
  • - Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
  • - Медицинская помощь при родах
  • - Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
  • - Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
  • - Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
  • - Психиатрическая помощь взрослым и детям
  • - Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
  • - Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека
  • - Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии
  • - Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
  • - Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
  • - Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни
  • - Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата
  • - Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.
bigmir.net
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