Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.

Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:

- Маммография молочных желез

- Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

- Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

- Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

- Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

- Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)

- Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях

- Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях

- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций

- Медицинская помощь при остром мозговом инсульте

- Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда

- Медицинская помощь при родах

- Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях

- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей

- Психиатрическая помощь взрослым и детям

- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом

- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека

- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии

- Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

- Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям

- Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни

- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата

- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.