Названы 27 пакетов бесплатных медуслуг украинцам

Национальная служба здоровья (НСЗУ) в четверг, 23 января, обнародовала на своем сайте 27 пакетов медицинских услуг Программы медицинских гарантий на 2020 год, которые будут бесплатно предоставляться украинцам.
Так, в Программу медицинских гарантий вошли первичная медицинская помощь, экстренная медицинская помощь, амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.
Кроме того, согласованы следующие пакеты медуслуг:
- - Маммография молочных желез
- - Гистероскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- - Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- - Колоноскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- - Цистоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- - Бронхоскопия (диагностическая/с эндоскопической манипуляцией)
- - Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях
- - Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях
- - Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций
- - Медицинская помощь при остром мозговом инсульте
- - Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда
- - Медицинская помощь при родах
- - Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях
- - Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
- - Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей
- - Психиатрическая помощь взрослым и детям
- - Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
- - Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека
- - Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии
- - Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
- - Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям
- - Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни
- - Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата
- - Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
На Программу медицинских гарантий в 2020 году выделено 72 млрд грн. В полном объеме она заработает с 1 апреля 2020 года.