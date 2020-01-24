Гривна подешевела на 27 коп: когда ждать стабилизации курса

Национальный банк Украины (НБУ) установил курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 24 января. По сравнению с предыдущим банковским днем, 23 января, НБУ снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 24,331 грн/доллар до 24,5212 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, по сравнению со вчерашним днем, доллар подорожал на 11 копеек, а целом за неделю — на 27 копеек. В первый банковский день этой недели официальный курс гривни к доллару был 24,2527 грн/доллар.

Официальный курс евро, по сравнению со вчерашним днем, также поднялся в цене с 26,9843 грн/евро до 27,1989 грн/евро.

Официальный курс валют на 24 января:

✅ 1 доллар США — 24,5212 грн,

✅ 1 евро — 27,1989 грн,

✅ 1 швейцарский франк — 25,3449 грн,

✅ 1 фунт стерлингов —32,189 грн.

На межбанковском валютном рынке торги 24 января начались с укрепления украинской национальной валюты. В покупке доллар подешевел на 4 копейки, а в продаже — на 3 копейки. 23 января межбанк закрылся в диапазоне 24,27/24,30 грн/доллар, а уже 24 января открылся в диапазоне 24,23/24,27 грн/доллар. Согласно информации дилеров, коридор по доллару в четверг ожидается в пределах 24,15-24,40 грн/доллар.

На 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже подешевел на межбанке и евро. 24 января торги по евро стартовали в диапазоне 26,7789/26,82007 грн/евро. 23 января закрылись на уровне 26,86/26,89 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 24,23 грн/доллар. По сравнению со вчерашним днем он подешевел на 14 копеек — утром 23 января наличный доллар покупали по 24,37 грн/доллар.

Напомним, что в первый банковский день этой недели на наличном рынке доллар торговался по курсу 24,21 грн/доллар. Таким образом, наличная гривня с начала недели подешевела не так существенно по отношению к доллару как по рассчету НБУ — всего на 2 копейки.

Продают наличный доллар в четверг по курсу 24,30 грн/доллар. Здесь, по сравнению с четвергом, американская валюта подешевела на 15 копеек. 23 января курс был 24,45 грн/доллар. В начале недели средний курс продажи доллара составлял 24,25 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 24 января на наличном рынке составил 26,80/26,95 грн/евро. 23 января утром европейскую валюту покупали по курсу 26,97 грн/евро, продавали — по 27,10 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подешевел на 17 копеек, в продаже — на 15 копеек.

"Такая динамика наблюдается и на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал — 6,3 млрд долларов", — говорит в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам аналитика, рынок также "переваривает" заявления президента и премьера в отношении инвестиционных каникул и защиты иностранных инвесторов, а также рекордно дешевого привлечения 1 млрд. евро через 10 летние еврооблигации, спрос на которые оказался существенно выше предложения.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, министр финансов Украины Оксана Макарова в свою очередь заявила о том, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП.

По прогнозам Андрея Шевчишина, вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3-24,4 гривни за доллар.