В Украине полностью прекращает деятельность еще один банк

21 января Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) подал документы в Единый Госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для прекращения функционирования банка как юридического лица.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, согласно части седьмой статьи 26 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" Фонд гарантирования завершает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день подачи документов для внесения в Госреестр записи о ликвидации банка как юридического лица.

В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам ПАО "Грин банк".

В рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Грин банка получено 3,7 млн грн, что составляет 98,7% от общего гарантированной суммы.

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Напомним, 24 сентября 2014 года НБУ признал неплатежеспособным Грин Банк, а на следующий день Фонд гарантирования ввел в это финучреждение временную администрацию.

27 января 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц исключил из реестра участников Фонда Грин Банк.

Впоследствии решение НБУ о введении временной администрации обжаловали в суде донецкие компании "Максимус и Ко" и "Марго Групп", владеющие по 9,92% акций Грин Банка. После этого Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным Грин Банка и признал противоправным введение в данный банк временной администрации, говорится в постановлении суда от 9 февраля.

Однако в мае 2016 года Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения Национального банка и Фонда гарантирования вкладов о выведении с рынка неплатежеспособного Грин Банка.

Грин Банк (ранее банк "Олимпийская Украина") основан в 1992 году, его крупнейшим акционером было ООО "Туаз".

По данным НБУ, на 1 января 2015 года Грин Банк по размеру активов (225,015 млн грн) занимал 145-е место среди 158 действовавших на тот момент банков.