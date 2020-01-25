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Новости
Экономика и Финансы
24 января 20, 19:01
В Укрзализныце придумали, как дешево ремонтировать вагоны
модернизация
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Компания по новой модели планирует в текущем году отремонтировать до 500 пассажирских вагонов

"Укрзализныця" изобрела модель, по которой в 2020 году может провести капитальный ремонт до 500 пассажирских вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Больше всего жалоб на качество пассажирских вагонов вызывают старые окна, из которых дует, изношенные туалеты, отопление. Мы нашли модель, как минимальными средствами провести капитальный ремонт по этим позициям. Это замена окон на новые стеклопакеты, замена санузлов, замена отопления", — уточнил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Он также сообщил, что, по подсчетам специалистов "Укрзализныци", можно произвести обновление одного вагона за 1 млн гривен, а, для сравнения, полностью новый вагон стоит сегодня 25 млн гривен, капитальный ремонт — 11-12 млн гривен.

"В 2020 году закладываем возможность отремонтировать 300-500 вагонов. Если сможем держать такие темпы, то примерно за три года сможем забыть о проблеме вагонов эконом-сегмента. Надеюсь, что эту инициативу поддерживают на уровне правительства и мы сможем начать эту программу", — резюмировал глава "Укрзализныци".

Напомним, в планах Мининфраструктуры в 2020 году приобретение "Укрзализныцей" 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине.

Ранее в "Укрзализныце" заявили о критической изношенности более 90% пригородных поездов.

Также сообщалось, что для обновления парка пригородных пассажирских составов "Укрзализныце" необходимо 30-35 млрд грн.

Кроме того, в компании обновление своего парка тепловозов в последующие годы оценили в более чем 13 млрд грн, а потребность в финансировании закупки и модернизации электровозов до 2025 года составляет почти 60 млрд грн.
Delo
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