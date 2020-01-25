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Новости
Экономика и Финансы
24 января 20, 19:41
Молодым украинцам хотят выплачивать "подъемные"
молодеж
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Верховной Раде Украины предлагают принять законопроект №2754

Верховной Раде Украины предлагают принять законопроект "Об экономическом паспорте украинца", на который по достижению совершеннолетия будут выплачиваться средства из "Фонда будущего". Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Автором проекта закона является народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Костюк.

Документом предлагается создать "Фонд будущего", на счетах которого будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Указано, что средства из фонда будут начисляться на специальные личные счета (экономические паспорта) для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021 года, и проживавших на территории Украины на протяжении 18 лет, и выплачиваться им после достижения ими совершеннолетия.

"Такая система уже давно действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти. Как показывает практика ОАЭ, такое решение является действенным и обеспечивает достойный уровень жизни гражданам", - отмечает парламентарий в пояснительной записке.

Так, целью документа является прекращение оттока украинцев заграницу и повышение экономического уровня жизни граждан.
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