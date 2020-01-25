С 1 февраля в Украине возобновляется госкредитование

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 февраля, уважаемые, дорогие украинцы, которые хотят начать собственное дело, у вас наконец появится дешевый нормальный ресурс. Не эти проценты — 20. А 5, 7 или 9 процентов на сумму до 1,5 млн гривен для того, чтобы начать собственное дело — кафе, автомойку, возможно, какой-то другой бизнес, который вы хотите начать", — сказал он.

По словам Гончарука, через полторы недели, когда программа заработает, это будет "только начало".

Премьер-министр подчеркнул, что для роста и развития украинской экономике нужны дешевые ресурсы.

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"Когда каждый украинец, который хочет начать собственное дело, сможет прийти в банк и на нормальных человеческих условиях получить нормальных кредит, за который он может рассчитываться спокойно, не боясь потерять последнее — у нас экономика начнет расти. Потому что мы имеем талантливый, крутой, классный народ с огромной энергией, который может сделать из этой страны лучшую страну, как сказал президент", — добавил он.