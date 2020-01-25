Рынок финансового консалтинга-2020: рост продолжается

Как показал ушедший 2019 год, тенденция активизации рынка управленческого и финансового консалтинга только укрепилась. В 2020 год мы вошли с новыми планами и клиентами.

Двигали и продолжат двигать рынок такие факторы, как введение обязательной процедуры перехода компаний на международные стандарты финансовой отчетности и постоянное усиление администрирования в сфере налогов. Регулярное усложнение учета и отчетности, увеличение штрафов даже за незначительные ошибки приводит к тому, что бизнес стремится снизить риски и ищет надежных поставщиков бухгалтерских услуг.

Все больше отечественных компаний осознают важность ведения "прозрачного" бизнеса, а это означает, что многие из них будут привлекать независимых консультантов по "обелению" бизнеса.

К быстрорастущим сегментам управленческого и финансового консалтинга, согласно нашим наблюдениям, можно отнести оптимизацию бизнес-процессов, аутсорсинг бухгалтерских услуг, консультирование в сфере налогообложения, привлечение финансирования, подготовку бизнеса к продаже, разработку стратегий для МСБ. По нашим прогнозам, рост в этих направлениях может превысить 5% по итогам года.

На протяжении 2019 года наблюдался большой всплеск интереса к услугам по снижению операционных расходов. Скорее, это связано с подогревающими прогнозами экспертов о предстоящем мировом экономическом кризисе. Факт такой подготовки не может не радовать. Ведь ранняя профилактика — залог того, что бизнес сможет выстоять в нелегкие времена.

Этот год не станет исключением, поэтому я рекомендую предпринимателям пересмотреть свои бизнес-стратегии, провести диагностику и оптимизацию бизнес-процессов. Это позволит повысить эффективность бизнеса за счет снижения затрат, снижения доли ручного труда и сокращения дублирующих функций, стандартизации и автоматизации рутинных операций с последующей передачей на аутсорсинг. Что, как минимум, освободит 25% времени и позволит переключиться на более важные задачи.

Если говорить о бухгалтерском консалтинге, он особенно популярен в малом бизнесе, где при необходимости полноценного учета содержать внутреннего бухгалтера просто невыгодно и зачастую достаточно рискованно. Ведь, нанимая внешнего специалиста (предпринимателя-одиночку), через некоторое время собственник бизнеса может с ним попрощаться. А это может потянуть за собой потерю отчетности или документации, поиск нового бухгалтера и, в конце концов, замедление развития бизнеса. Поэтому все больше представителей малого бизнеса смотрят в сторону не ФОПа за 5 копеек, а профессиональной специализированной консалтинговой компании, на которую можно "положиться".

Спрос на услуги в сфере развития бизнеса также рос на протяжении прошлого года и продолжит рост в 2020 году. К данному направлению относятся услуги по постановке бизнес-процессов и управленческого учета. Не открою тайну, что отечественный бизнес в своем большинстве очень неэффективен. В этой связи многие собственники задумываются о повышении его эффективности. А выстраивание четких бизнес-процессов, внедрение бюджетирования, управленческого учета, финансового анализа позволяют не на словах, а на деле получить хорошие результаты.

Резюмируя, хотелось бы отметить ключевые тенденции, которые будут двигать рынок в 2020-м. Среди таких: развитие цифровых технологий, распространение безбумажного документооборота и роботизация рутинных процессов, которые способствуют развитию рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг как во всем мире, так и в Украине. В свою очередь консалтинговые компании смогут создать более эффективную бизнес-модель, объединив технологический анализ с человеческим капиталом. Над чем сейчас плотно работает наша команда.

Также из-за ужесточения налогового администрирования и далее будет наблюдаться повышение ценности бухгалтерского и налогового аутсорсинга. В приоритете у предпринимателей останутся консалтинговые услуги, способствующие снижению рисков и защите интересов бизнеса от действий государственных органов.

Любовь Цымбал



