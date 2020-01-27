Что происходит с гривной?

Во второй половине января гривна начала девальвировать, приближаясь к отметке 25 грн. за доллар. В правительстве надеются на получение транша от МВФ, но в самом фонде предпочитают не давать никаких обещаний.

Об этом сообщают Деньги.

За две недели, 13–24 января, гривна на межбанке потеряла 1,46% и достигла 24 января 24,27 грн. за доллар (справочный курс НБУ). Впрочем, был и более глубокий откат – 23 января до 24,52 грн./долл. В Нацбанке отметили, что на рынок влияет психологический фактор. “Что касается наличного рынка, то очень большой фактор – это психологический. Мы видели, например, в октябре прошлого года был какой-то скачок курса, также полностью (вызванный) психологическим фактором, который был в конце этого года. Но Нацбанк не проводит какую-то деятельность на наличном рынке. Мы проводим нашу деятельность на безналичном рынке. В то же время, наличный рынок очень сильно связан с безналичным, потому мы видим, что этот психологический фактор сошел на нет“, – отметил замглавы НБУ Олег Чурий. И добавил – курс национальной валюты в Украине плавающий и формируется благодаря спросу и предложению.

“А Нацбанк не меняет свою роль на рынке: мы принимаем на нем участие с целью пополнения золотовалютных резервов, прежде всего, а второе – для сглаживания колебаний. Те колебания, которые сейчас происходят, они не являются каким-то исключением из правил. Это приблизительно те же колебания, которые у нас всегда происходят“, – добавил Олег Чурий. То есть в НБУ считают, что нынешние колебания курса – обычное дело, и сглаживать их пока смысла нет.



Международные резервы Украины, по предварительным данным, на 1 января 2020 года составляли 25,3 млрд. долл. В НБУ сообщили, что активные продажи валюты частным сектором экономики, государственными компаниями (продажа Нафтогазом полученного от Газпрома возмещения), а также иностранными инвесторами позволил НБУ в декабре пополнить международные резервы на 2,93 млрд. долл. (чистая покупка валюты). В частности, было куплено 1,7433 млрд. долл. по единому курсу, 510 млн. долл. – путем выбора лучшего курса и 730 млн. долл. – на аукционе. Для сглаживания колебаний НБУ в декабре продал в течение одного торгового дня 50 млн. долл. по единому курсу. В декабре Нацбанк таже направил 220,3 млн. долл. на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте.

В январе НБУ сообщил о своей Программе действий на 2020 год, и отметил оптимистичные ожидания относительно МВФ. “В 2020 год Украина вошла с хорошей новостью от Международного валютного фонда: технически уже достигнута договоренность о расширенной трехлетней программе финансирования. Будущая программа будет направлена на поддержку реформ в Украине. Это – четкий сигнал инвесторам и нашим партнерам по реальному проведения необходимых для Украины структурных реформ“, – сообщили в Нацбанке.

В МВФ в течение января какой-либо конкретики по траншам и подписанию новой программы не дали. Хотя директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на встрече в Давосе с президентом Владимиром Зеленским отметила прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике и сказала, что после выполнения всех необходимых шагов фонд будет выносить на рассмотрение Совета директоров новую трехлетнюю программу расширенного финансирования.

“Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров“, – сказала Георгиева на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. И хотя основные карты – дата начала программы и ее суть – раскрыты не были, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил журналистам, что переговорами с МВФ доволен и ожидает деньги фонда уже в ближайшие месяцы, а сумма в рамках программы – 5,5 млрд. долл. Программа с МВФ может быть подписана в феврале, а первый транш поступит не ранее марта 2020 года. Также поговаривают, что среди “маяков“, предваряющих первый транш, – земельная реформа и вступление в силу закона, исключающего денационализацию ПриватБанка.



Средства от МВФ необходимы Украине, чтобы справиться с нагрузками по выплатам долга в инвалюте, которые, по данным Минфина, в 2020 году составляют около 6,26 млрд. долл. (без учета ОВГЗ в инвалюте и ОВГЗ в гривне, но купленных нерезидентами). Впрочем, деньги Минфин добывает и без МВФ: в последнюю декаду января разместили евробонды на 1,25 млрд. евро под рекордно низкую для страны ставку – 4,375% годовых.