Бойовики стягують бронетехніку до Донецького аеропорту

Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході - один внаслідок обстрілу, інший - підірвався на міні. Ще двоє армійців поранені. Загалом, бойовики 12 разів порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, кулеметів, а також гранатометів різних систем.

Вирви, пробиті стіни та залишки Донецького Аэропорту - попереду. Це передові позиції за Авдіївкою. Нас зустрічають біля могильних каменів.

"Це могили тих хлопців хто загинув під час битви за аеропорт. Коли заходять розмови про розведення - не хочеться щоб потом це стало землею яку зайняли вороги. Це наша українська земля", - зазначив позивний "Панас Мирний", військовослужбовець Збройних сил України.

Поки працюємо на цих позиціях - тихо. Але тут було загострення - гатили з великих калібрів.

"Працювала артилерія 122 мм і 120. Весь день практично - і місцеві помітили", - говорить Віктор, військовослужбовець Збройних сил України.

Військовослужбовці розповідають - з ДАПу постійно лунають звуки важкої техніки.

"Техника у них там постоянно гудит. И танки выезжают. За ДАПом они их прогревают. Я, как бивший танкист, - не перепутаю, - танки. Наша техника за 25 км отведена, а их - тут", - говорить позивний "Удав", військовослужбовець Збройних сил України.

На цих позиціях знаходитися небезпечно. Але для військових - це буденність.

"Все реагируют нормально, привыкли. Мины - в укрытие, по команде - все нормально. Проводили анализ, откуда они работал. Они с 2 точек минометами работали. В ДАПе танк ездил. Работали со Спартака - село Спартак", - говорить позивний "Зага", військовослужбовець Збройних сил України.

Загострення протистояння цього тижня забрало життя 5 українських військових.