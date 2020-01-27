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Новости
Экономика и Финансы
27 января 20, 17:59
Украина планирует привлечь 86,5 млн грн на ремонт дорог
строительство дороги
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Бюджет на дорожное строительство считается беспрецедентным в истории Украины

В 2020 году правительство Украины планирует привлечь 86,5 млн грн на ремонт дорог государственного значения.

Это следует из Дорожной стратегии-2020, которую презентовал премьер-министр Алексей Гончарук 27 января, сообщает его пресс-служба в Telegram.

"Бюджет на дорожное строительство — беспрецедентный в истории Украины. Работы очень много. В рейтинге качества дорог — по версии Всемирного экономического форума — с 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем", — констатировал глава правительства.

Он также отметил, что ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры, а еще — ежегодно Украина теряла до 3-4% ВВП в результате ДТП, перерасхода топлива, рост затрат на перевозку и ремонта транспорта.

"В ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины. Для этого в 2020 году мы планируем привлечь 86,5 млн грн на ремонт дорог государственного значения. … Качественные дороги станут маркером доверия людей к государству", — считает Гончарук.

Ранее "Укравтодор" и китайская компания Poly Changda Engineering Co. Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в рамках реализации первой очереди строительства Большой окружной автомобильной дороги вокруг Киева "Транспортное сообщение между М-05 Киев-Одесса и М-06 Киев-Чоп".

А Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил выделение кредитной линии в размере 450 млн евро на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

А также "ДСТ №2 г. Гомель" (Беларусь) и Служба автомобильных дорог в Ровенской области подписали договор о начале строительства первой очереди северной объездной дороги города Ровно.
Delo
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