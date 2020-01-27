Банки массово снижают ставки по депозитным вкладам в гривне

Банки в январе массово снижали ставки по депозитным вкладам в гривне. В итоге к концу месяца ставки опустились до средних по рынку 11–14% годовых. И это лишь первый виток тотального снижения ставок, которое ожидается в 2020 году.

Об этом сообщают Деньги.

Снижение учетной ставки НБУ в декабре до 13,5% не прошло бесследно – банки с конца декабря начали урезать ставки по вкладам. В итоге ставки были снижены практически всеми крупными и средними банками, да и мелкими тоже, на 0,5–2,5 п. п. Прежних 17% годовых в гривне уже нет и в помине. Самые высокие ставки – на уровне 16,5–16,75% годовых, но таких предложений на рынке мало. Что дальше? Согласно заявлению главы НБУ Якова Смолия, учетная ставка в 2020 году может опуститься до 8% годовых. В JP Morgan прогнозируют снижение ставки весной до 10%, а в конце года – до 7,5% годовых. Глава совета НБУ Богдан Данилишин уверен: учетная ставка уже сегодня должна быть на уровне 7,1%, поскольку данные Госстата говорят об инфляции по итогам года 4,1%, а учетная ставка, по его мнению, должна превышать показатель инфляции не более чем на 3 п. п. Что ж, пока НБУ размышляет над стоимостью денег в стране, банки уверенно ведут депозитные ставки к уровню учетной ставки “на сейчас“ и ниже ее на 1,5–3 п. п.

Ниже процент

В январе 2020 года ставки уже не те, что в декабре, большинство банков или уже снизили ставки, или же на своих сайтах заявили о новых условиях с первого февраля. Индекс UIRD – Украинский индекс ставок по депозитам физлиц по итогам месяца, 23 декабря – 22 января, показал, что ставки уменьшились по всем срокам. За этот период UIRD по вкладам в гривне на три месяца упал на 0,84 п. п., до 13,62% годовых, по вкладу на шесть месяцев – на 0,73 п. п., до 14,25% годовых. А по девятимесячному вкладу индекс снижен на 1,05 п. п., до 14,64% годовых, по годовому – на 1 п. п., до 14,39% годовых.



Прежде всего, сократили ставки по депозитам в гривне государственные банки. Ощадбанк второй раз за два месяца пересмотрел ставки. Если в декабре ставки были снижены до 13–13,5% годовых, то в январе ставка по трехмесячному вкладу – уже 12,5% годовых, а по шестимесячному и годовому – 13% годовых. Другие госбанки также снижали ставки. В Укрэксимбанке теперь максимальная ставка – 13,05% годовых (вклад на год), в Укргазбанке – 13,5% (тоже годовой депозит). ПриватБанк ставки не менял, в банке их пересмотрели еще до снижения учетной ставки Нацбанком, максимальная доходность там – 13,75% годовых.

Банки – “дочки“ иностранных финансовых групп тоже снизили ставки по гривневым вкладам. В Райффайзен Банке Аваль уменьшили ставки с 13–13,75% до 10–12% годовых, в Кредобанке – с 14–-14,5% до 12–12,5% годовых, в ПроКредит Банке – с 14–15% годовых до 13–14,5% годовых.

В январе-2020 в крупных и средних банках ставки по вкладам находятся в пределах 11–14,5% годовых по вкладам на три месяца и 12–15% годовых – по полугодовым. Средние ставки по вкладу на год – 13–14,5% годовых. В большинстве крупных и средних банков максимальные ставки – 14–15,25% годовых. Но есть и выше.

В январе лидируют в группе крупных ставки по депозитам на год в банках “Пивденный“ (15,25% годовых), ПУМБ (14,9% годовых), ПроКредит Банк (14,5% годовых) и Таскомбанк (14,5% годовых).

Несколько выше ставки в группе средних и небольших банках, там ставки достигают 16,5–16,75% годовых. По трехмесячным вкладам они предлагают 13–15,5% годовых, по полугодовым – 14–15,75% годовых, а по депозитам на год – 15–16,5% годовых.

В январе 2020 года самые высокие ставки по срочным депозитам в гривне в этой группе банков – в Мегабанке и банке “Глобус“ (15,5% годовых), в Универсал Банке, Банке инвестиций и сбережений и А-Банке (16% годовых). Лидером по доходности вкладов в гривне на год в январе стал Форвард Банк с предложением срочного вклада по ставке 16,75% годовых.

Их условия

Обычно банки предлагают вклады без возможности досрочного снятия. Но даже если такая возможность предусмотрена, ставка по вкладу становится ниже на 1–2,5 процентных пункта из расчета в годовых. В большинстве банков есть минимальная сумма срочного вклада, чаще это – тысяча гривен. Но бывают лимиты-минимумы намного больше. Например, по вкладу “Классический срочный“ Укрэксимбанка минимальная сумма – 30 тыс. грн., в Альфа-Банке минимальная сумма – 5 тыс. грн., а в ПроКредит Банке – 100 тыс. грн.



Многие банки предлагают бонусные проценты, вернее, 0,5 п. п. Обычно такая надбавка доступна при продлении договора на новый срок, при размещении суммы выше 200 или 250 тыс. грн., при оформлении депозита онлайн. Некоторые банки также предоставлют 0,25 п. п. пенсионерам или участникам зарплатных проектов банка.

Кроме срочных вкладов на 3, 6 и 12 месяцев, банки предлагают и депозиты на один месяц. Такие вклады идут со ставкой в пределах 9–14% годовых. Есть также предложение “свободных депозитов“, вкладов с возможностью снятия и пополнения. В таком случае ставки будут на уровне 3–11% годовых. Например, в А-Банке гибкий депозит предполагает ставку 11% годовых, в Альфа-Банке – 10% годовых, в ПриватБанке депозит “Копилка“ идет со ставкой 10% годовых, а в Урэксимбанке вклад “Сберегательный“ – по ставке 3% годовых. Пополнять и снимать обычно можно без ограничения, но некоторые банки устанавливают минимальную сумму пополнения (500 гривен).