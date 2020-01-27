Украинцев ждет новый курс доллара

В Украине курс доллара до начала февраля продолжит плавно расти и может достичь отметок 24,4-25,6 грн/$, прибавив 10,15 коп./$. Причин для резких колебаний нет, однако плавная девальвация, уверены аналитики, – наиболее вероятный сценарий.

Плавные колебания курса

В ближайшую неделю курс доллара в Украине будет плавно колебаться между отметками 24,3-24,52 грн/$. В понедельник, согласно справочным данным Нацбанка, доллар можно будет купить за 24,33 грн. После же аналитики сходятся во мнении, что национальная валюта будет дешеветь.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – прогнозирует аналитик Вадим Иосуб.

"Может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн", – рассказывает эксперт.

Примечательно, что 23 января межбанк разошелся с наличным рынком. Наличный доллар продолжил свой рост, а на межбанке он немного снизился. Это может свидетельствовать если не об окончании тенденции по росту доллара, которая длится уже почти месяц с конца декабря, то о ее вероятном замедлении.

С такими оценками соглашается и Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club. "Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3-24,4 грн за доллар", – добавляет эксперт.

Сейчас рынок переваривает заявления президента и премьера в отношении инвестиционных каникул и защиты иностранных инвесторов, а также рекордно дешевого привлечения 1 млрд евро через 10-летние еврооблигации. Спрос на облигации оказался существенно выше предложения.

Такая динамика наблюдается и на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал – 6,3 млрд долларов.

Позитивно на стоимость доллара можно повлиять:

программа с МВФ;

транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко также считает, что значительной девальвации или ревальвации ждать не стоит.

Почему доллар влияет на всех

Стоимость валюты отображается на всех украинцах, даже если они не бывают за границей и ни разу в жизни не держали в руках купюры с изображением американских президентов.

Недвижимость. Весь вторичный рынок недвижимости закреплен в долларах. И хотя по закону сделки можно проводить только в гривне, продавцы изначально называют ценник в валюте. Для примера, квартиру за $30 тысяч в апреле прошлого года можно было купить за 840 тысяч гривен, а сейчас – всего за 735 тысяч. Экономия составит 105 тысяч гривен.

Импорт. Примерно пятая часть потребительской корзины украинца – импортная продукция. Моющие средства, фрукты, овощи, мучные изделия и даже сало покупают за границей. И тратят на это доллары, поэтому и цены отображаются в валюте. Ревальвация позволяет снижать цены в магазинах. Следовательно, такая тенденция также позволяет снизить общий уровень инфляции в стране.

Авто. Также фактически весь авторынок зафиксирован в валюте. Машины привозят из-за границы, поэтому и продают их в привязке к доллару.

Бензин. До 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином измениться может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники. Так, если курс доллара снижается на 10 копеек, то стоимость бензина должна уменьшиться на 7 копеек.

Правда, продавцы зачастую не спешат корректировать ценники. Во-первых, запас "прочности" составляет около двух недель. За это время закончится топливо, купленное еще при старом курсе. Во-вторых, для бизнеса более низкий курс доллара дает возможность заработать на продажах бензина больше.

Источник: https://vesti-ua.net/

