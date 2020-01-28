С 1 апреля планируется запустить электронные больничные

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

"На этой неделе запускается постановление на согласование относительно внедрения электронного больничного. Минсоцполитики совместно с Министерством здравоохранения планирует запустить с 1 апреля электронные больничные... Это будет первый этап, а основной этап - это полноценный запуск системы больничных, когда врач будет записывать данные о том, что пациент заболел, в систему HELSI.me (сервис записи к врачам и сохранения медицинских данных. - Ред.), которая будет формировать медицинское заключение, которое будет автоматически отправляться в Пенсионный фонд, в реестр плательщиков ЕСВ (единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), а далее - в Фонд социального страхования для начислений. Это будет второй этап, который будет запускаться с 1 сентября по всей стране и займет какое-то время", - сказал Коваль.

По его словам, введение данной системы позволит проверять правомерность выдачи пациентам электронных больничных и минимизировать злоупотребления в этой сфере.

"Мы приостановим этими действиями поток выписываний за день врачами 50 больничных, так как можно будет проверить все факты с привязкой к фамилии доктора, сколько больничных он выдал и по своему ли профилю", - отметил заместитель министра соцполитики.

По данным Коваля, в 2018 году свыше 573 тыс. украинцев оформили больничные листы, в том числе в связи с беременностью, в 2019 году – свыше 566 тыс. человек, при этом бюджет выплат по данной статье составил 15 млрд грн, тогда как на 2020 год в бюджете заложено 17 млрд грн на выплату больничных.

Как сообщалось, ожидалось, что электронный реестр листков нетрудоспособности, создания которого бизнес ожидает от властей уже много лет, заработает осенью 2019 года. Ранее в правительстве подчеркивали, что государство ежегодно теряет до миллиарда гривен в год из-за пользования гражданами фальшивыми больничными листами.

По мнению экспертов, частично решить проблему таких больничных помогло бы внедрение электронного реестра листков нетрудоспособности и электронных больничных. По подсчетам Минсоцполитики, экономия бюджетных средств от введения электронных больничных листов составит от 1 до 4 млрд грн ежегодно.