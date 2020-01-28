7-летние ОВГЗ выставлены на аукцион: Как отразится на гривне

7-летние ОВГЗ являются самыми ожидаемыми для рынка и вызывают здесь наибольшую интригу, так как, настолько долгосрочные ОВГЗ Министерство финансов размещает впервые — до этого самыми "долгими" были 5-летние ОВГЗ.

Главные вопросы рынка: каким будет на ОВГЗ со сроком погашения на 7 лет спрос, и под какие проценты удастся привлечь под них средства.

Отметим, на последнем аукционе, который был проведен Министерством финансов 21 января, было привлечено 6315 млн грн (6-месячные ОВГЗ — 512 млн грн, 1-летние ОВГЗ — 1717 млн ​​грн, 3-летние ОВГЗ — 4086 млн).

Доходность 6-месячных бумаг составила 10,03%, уменьшившись, по сравнению с ранее размещенными ОВГЗ на такой же строк, на 172 базисных пункта, 1-летних — 10,04% (уменьшение на 14 базисных пунктов), доходность 3-летних гривневых ОВГЗ уменьшилась на 237 базисных пунктов и составила 10,01%.

Тем не менее, если проанализировать сам спрос на украинские ценные бумаги, то здесь спрос на длинные ОВГЗ оказался ниже предложения, в то время как интерес к коротким был полностью удовлетворен.

Такой перекос спроса и предложения в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин тогда объяснил возможным охлаждением интереса покупателей к украинским госбумагам и назвал это мнимым сигналом к будущему откату курса.

Сам дебютный выход Минфина сегодня на аукцион с 7-летними ОВГЗ выглядит не очень удачным во временном разрезе. С начала этой недели мировые рынки показывают стремительное снижение, что может негативно повлиять на спрос нерезидентов на украинские ОВГЗ.

"Спрос нерезидентов может оказаться не таким высоким. И только ослабевшая гривня оставляет им надежду на заработок от купона и ревальвации", — говорит в комментарии Delo.ua Андрей Шевчишин.

Тем временем, на межбанковском валютном рынке торги 28 января начались с ожидаемого для нерезидентов снижения курса украинской национальной валюты. И в покупке, и в продаже доллар подорожал на 4 копейки. 27 января межбанк закрылся в диапазоне 24,57/24,61 грн/доллар, а уже 28 января открылся в диапазоне 24,61/24,65 грн/доллар. Согласно информации дилеров, коридор по доллару во вторник ожидается в пределах 24,50-24,75 грн/доллар.

На 5 копеек и в покупке, и в продаже подорожал на межбанке и евро. 28 января торги по евро стартовали в диапазоне 27,11/27,15 грн/евро. 27 января закрылись на уровне 27,06/27,11 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 24,47 грн/доллар. По сравнению с понедельником он подорожал здесь аж на 17 копеек — утром 27 января наличный доллар покупали по 24,30 грн/доллар.

Продают наличный доллар во вторник по курсу 24,55 грн/доллар. По сравнению с первым банковским днем этой недели, американская валюта подорожала на 20 копеек. 27 января курс был 24,35 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро утром 28 января на наличном рынке составил 26,98/27,12 грн/евро. 27 января утром европейскую валюту покупали по курсу 26,85 грн/евро, продавали — по 26,93 грн/евро. Таким образом, в покупке евро подорожал на 13 копеек, в продаже — на 19 копеек.

28 января Национальный банк Украины (НБУ) также снизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару с 24,3301 грн/доллар до 24,5984 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Таким образом, по сравнению с понедельником, официальный доллар подорожал почти на 27 копеек.

Официальный курс евро, по сравнению с понедельником, также поднялся в цене с 26,8495 грн/евро до 27,121 грн/евро.

Официальный курс валют на 28 января:

✅ 1 доллар США — 24,5984 грн,

✅ 1 евро — 27,121 грн,

✅ 1 швейцарский франк — 25,3762 грн,

✅ 1 фунт стерлингов — 32,1378 грн.

Аналитики ожидают, что рост курса доллара к гривне на этой неделе будет и дальше продолжаться. "Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 24,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Напомним, на межбанковском валютном рынке торги 27 января начались со снижения курса украинской национальной валюты. И в покупке, и в продаже доллар подорожал на 5 копеек. 24 января межбанк закрылся в диапазоне 24,44/24,48 грн/доллар, а уже 27 января открылся в диапазоне 24,49/24,53 грн/доллар.