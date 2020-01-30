Гетманцев хочет ввести НДС на онлайн-сервисы и соцсети

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте украинского парламента.
Инициатором проекта закона выступил депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.
Цель законопроекта – увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.
Законопроект предусмотривает введение налога на добавленную стоимость для следующих поставщиков электронных услуг:
– сервисы поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов;
– сервисы поставки видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх;
– сервисы для доступа к информационным, коммерческим, образовательным, развлекательным и другим подобным ресурсам;
– сервисы облачного хранения данных;
– сервисы поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;
– сервисы предоставления рекламных услуг в сети, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
Для этого законопроект, в частности, предлагает:
– определить перечень электронных услуг;
– включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;
– установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);
– установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;
– определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;
– предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.
В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами.
Напомним, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить парламенту обложить налогом Youtube, Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко на презентации законопроекта
Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало список стран, которые первыми смогут получить е-резидентство в Украине. Это Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины. В министерстве такой выбор объяснили тем, что эти пять стран являются основными поставщиками IT-услуг на аутсорс.