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Новости
Экономика и Финансы
28 января 20, 18:30
Гетманцев хочет ввести НДС на онлайн-сервисы и соцсети
онлайн-сервисы
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В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость (НДС) для онлайн-сервисов и социальных сетей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте украинского парламента.

Инициатором проекта закона выступил депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Цель законопроекта – увеличение доходов госбюджета от НДС за счет привлечения к налогообложению нерезидентов, предоставляющих физлицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины.

Законопроект предусмотривает введение налога на добавленную стоимость для следующих поставщиков электронных услуг:

– сервисы поставки изображений, текстов, фотографий, электронных книг и журналов;

– сервисы поставки видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх;

– сервисы для доступа к информационным, коммерческим, образовательным, развлекательным и другим подобным ресурсам;

– сервисы облачного хранения данных;

– сервисы поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему;

– сервисы предоставления рекламных услуг в сети, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Для этого законопроект, в частности, предлагает:

– определить перечень электронных услуг;

– включить нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость;

– установить правила определения места поставки электронных услуг (B2C);

– установить форму и определить порядок направления налогового уведомления нерезиденту и жалобы на такое решение;

– определить упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС для поставщиков-нерезидентов, которая может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале;

– предусмотреть уплату налогового обязательства для нерезидента в иностранной валюте.

В случае принятия документа, налогообложение может сказаться на стоимости услуг, предоставляемых сервисами.

Напомним, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике намерен предложить парламенту обложить налогом Youtube, Netflix и другие компании по продаже видеоконтента. Об этом сообщил председатель комитета Александр Ткаченко на презентации законопроекта

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации Украины опубликовало список стран, которые первыми смогут получить е-резидентство в Украине. Это Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины. В министерстве такой выбор объяснили тем, что эти пять стран являются основными поставщиками IT-услуг на аутсорс.


Delo
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