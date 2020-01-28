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Новости
Экономика и Финансы
28 января 20, 20:14
ЕС выделит Украине €26 млн на поддержку сельского хозяйства
ЕС
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Правительство Украины и Европейская комиссия подписали Соглашение на сумму 26 млн евро, которые будут направлены на поддержку развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине.

Соответствующий документ во вторник в Брюсселе в рамках заседания Совета Ассоциации Украина-ЕС подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и европейской комиссар по вопросам Европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения государственного земельного кадастра и государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Кроме того, средства будут направлены на "укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ".
censor.net.ua
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