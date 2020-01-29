Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
29 января 20, 09:43
Кабмин повысил должностные оклады госслужащим
госслужащий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Минимальный должностной оклад госслужащего составит 4204 грн

С 1 января 2020 года повышены должностные оклады государственных служащих. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины от 15 января 2020 года, сообщает Лига.Закон.

Должностные оклады на должностях госслужбы подкатегории В3 в госорганах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составляют 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года.

Поэтому минимальный должностной оклад госслужащего составляет: 2102 грн х 2 = 4204 грн. В таком размере его получат специалисты в госорганах районного уровня.

А вот руководитель отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления областного уровня может рассчитывать на оклад в 7050 грн.

В то же время специалисты министерств получат 7800 грн должностного оклада. Еще большая разница в должностных окладах ведущих специалистов райгосадминистрации и министерства: 4230 грн и 8500 грн соответственно.

В 2020 году Кабмин решил отказаться от коэффициентов соотношения к минимальному размеру должностного оклада, а в схеме прописали конкретные абсолютные размеры должностных окладов госслужащих.

Напомним, 15 января 2020 года Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат.

А также, в правительстве обнародовали зарплаты членов Кабмина

Delo
Ещё по теме:
Нового харьковского губернатора пытаются дискредитировать
Лікар-довгожитель розповів про роботу у клініці
Сколько предпринимателям придется платить ЕСВ в 2020 году
В Кабмине инициируют изменение закона о люстрации
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нацбанк не мешает доллару расти, - аналитики
noimageНаблюдательный совет уволил главу правления АО Укрзализныця
noimageСтоимость газа по новой формуле. Что увидим в платежке?
noimageКоломойский выиграл суд против Ахметова по делу ЮГОКа
noimageЕС выделит Украине €26 млн на поддержку сельского хозяйства
Лента новостей