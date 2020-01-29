Кабмин повысил должностные оклады госслужащим

С 1 января 2020 года повышены должностные оклады государственных служащих. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров Украины от 15 января 2020 года, сообщает Лига.Закон.

Должностные оклады на должностях госслужбы подкатегории В3 в госорганах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составляют 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года.

Поэтому минимальный должностной оклад госслужащего составляет: 2102 грн х 2 = 4204 грн. В таком размере его получат специалисты в госорганах районного уровня.

А вот руководитель отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления областного уровня может рассчитывать на оклад в 7050 грн.

В то же время специалисты министерств получат 7800 грн должностного оклада. Еще большая разница в должностных окладах ведущих специалистов райгосадминистрации и министерства: 4230 грн и 8500 грн соответственно.

В 2020 году Кабмин решил отказаться от коэффициентов соотношения к минимальному размеру должностного оклада, а в схеме прописали конкретные абсолютные размеры должностных окладов госслужащих.

Напомним, 15 января 2020 года Кабинет министров установил зарплатную сетку для топ-чиновников, чтобы не продолжать практику огромных заработных плат.

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