Стоимость газа по новой формуле. Что увидим в платежке?

28 января Кабинет министров в очередной раз пересмотрел формулу цены на газ для населения. Основная идея - приблизить стоимость топлива к цене газа на европейском хабе.





Постановлением №17, Кабмин обязал НАК Нафтогаз Украины формировать стоимость газа исходя из котировок на Нидерландском хабе TFF - на одном из самых ликвидных торговых площадок Европы.





В НАКе подсчитали: по сравнению с январем 2019-го стоимость газа упала 25%, но если сравнивать с декабрем - выросла почти на 9%. Что будет дальше?





Новые правила





Впервые о планах Кабмина пересмотреть цены на газ для населения стало известно ещё в конце прошлой недели. О соответствующих планах объявил министр энергетики Алексей Оржель 24 января.





"Подписание договора (о транзите газа с российским Газпромом. - Ред.) позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а соответственно есть все положительные факторы для уменьшения цен. И сегодня на Кабмине приняли соответствующие решения", - написал он в Facebook.





По старой методике, Нафтогаз вычислял стоимость газа для домохозяйств основываясь на четырех показателях. Среди них - средняя таможенная стоимость импортного газа, котировки на Украинской энергетической бирже (УЭБ), стоимость газа для промышленности по предоплате и цена ПСО.





Справка. ПСО - специальное обязательство Нафтогаза продавать газ "обгазам" и теплоэлектроцентралям по установленной Кабинетом министров цене. Размер тарифа - 7185 грн за тысячу кубометров газа.





Самый дешевый из них и становился основой, к которой добавляли НДС и тариф на транспортировку. По этой схеме рассчитывалась стоимость газа на месяц и квартал вперед.





С 1 января формула изменилась. Своим постановлением, Кабмин привязал стоимость газа к средней цене на топливо на Нидерландском хабе TTF на бирже Powernext/EEX. "Это будет прозрачная формула, по которой цена будет рассчитываться ежемесячно и отражать текущую ситуацию на рынке", - уверяют в Минэкоенерго.





По новой методике, средняя арифметическая теперь будет вычисляться из котировок за 22 календарных дня в месяц поставки. После чего к полученной сумме будет добавляться маржа поставщика (у Нафтогаза – 1,917%), стоимость доставки в Украину, НДС (20%) и тариф газбыта (2,5%).





Полученный результат - войдет в платежку потребителя, как финальный.





"Отвечать за расчет цены по этим принципам будет НАК Нафтогаз Украины, а Кабинет министров и международные партнеры будут контролировать отсутствие манипуляций". – говорится в пресс-релизе министерства.





Формульный подход будет действовать до 1 мая, затем в Минэкоэнерго обещают запуск конкурентного рынка.





Сколько будет стоить газ?





В Нафтогазе подсчитали: с переходом на новую формулу, газ в январе для населения будет стоить 4650 грн за тысячу кубометров (без НДС и транспортировки). Это на 25% меньше, чем в январе 2019-го, но на 8,7% больше, чем декабре, когда тысяча кубов стоила 4277 грн (без НДС и транспортировки).





Новая цена, согласно сообщению НАКа, заменит предыдущую, которую установил Нафтогаз (5500 грн за тысячу кубов) и - квартальную - в рамках проекта "Газ про запас".





"Утвержденный порядок предусматривает, что цена на газ будет изменяться в соответствии с ценовыми тенденциями на европейском рынке, - пояснили в пресс-службе Нафтогаза. - Эта цена может колебаться как в сторону снижения, так и увеличения в зависимости от рыночной ситуации".





Навстречу рынку





Новый вариант – временный, пока в Украине с 1 мая не заработает полноценный газовый рынок, подтверждают в Нафтогазе.





По словам Оржеля, весной правительство ликвидирует перекрестное субсидирование, приравняв стоимость газа для домохозяйств к цене на топливо для промышленности.





"Это означает, что мы больше не будем продавать облгазам и газсбытам газ на нерыночных условиях, - говорил глава Нафтогаза Андрей Коболев в интервью LIGA.net. - Если Украина будет выполнять свои обязательства (перед МВФ - Ред.), то с 1 мая 2020 сегмент розничных поставок газа будет дерегулирован и появится конкуренция".





В этом Коболев видит выгоду не только для бизнеса. "Не стоит думать, что рыночная цена – это обязательно рост. Весной этого года регулируемая цена для населения в Украине сравнялась с рыночной для промышленности и за лето снизилась на 35%. Причина - именно рыночные факторы", - пояснял он.





Означает ли это, что газ не подорожает? Нет. Но в этому случае, в Кабмине обещают помочь населению. "Потребителям, которые нуждаются в помощи от государства, будет обеспечена субсидия", - заявлял министр Оржель, на брифинге 2 декабря.





"Что будет в мае 2020 года (с ценами на газ. – Ред.) - предсказать сложно, конкуренция за европейский рынок будет высокая, - сказал Коболев. - Это будет стимулировать поставщиков снижать цены".



