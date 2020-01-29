Наблюдательный совет уволил главу правления АО Укрзализныця

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" принял решение об увольнении главы правления компании Евгения Кравцова.

Как сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на свой источник в Кабинете министров, исполняющим обязанности главы правления УЗ могут назначить члена наблюдательного совета Желько Марчека.

По его словам, в Кабмин зашли документы на увольнение Кравцова.

Ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали, что глава УЗ Евгений Кравцов должен покинуть свой пост до конца года, после чего будет запущен конкурс для нового руководителя.

Напомним, 14 ноября в Киеве под Офисом президента митинговали профсоюзы железнодорожников и транспортных строителей Украины с требованием уволить Евгения Кравцова с должности председателя правления АО "Укрзализныця" и недопустить приватизации компании.

Железнодорожники также выступали против принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1 "О железнодорожном транспорте" и требовали уменьшить финансовую нагрузку на компанию за счет снижения налога на землю.

Как сообщалось, из руководящих должностей производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" с начала 2019 года были уволены 22 человека — это 55% руководящего состава.

В своем новогоднем обращении глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил о решении уйти с занимаемой должности.