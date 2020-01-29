Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
29 января 20, 10:45
Нацбанк не мешает доллару расти, - аналитики
нацбанк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
НБУ контролирует рост доллара.

Аналитики считают, что Национальный банк Украины не мешает доллару расти. Регулятор всего лишь контролирует этот процесс.

Об этом сообщает Минфин.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 января текущего года центробанк установил курс доллара на уровне 24 гривны 72 копейки. 

Если сравнивать курс с днем ранее, 28 января, то рост произошел на 12 копеек.  “Если раньше он (НБУ - ред.) При желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сбивал игру “на повышение“, то сейчас он ждет пика котировок, и только тогда выходит из декларативным продажей доллара по высокой цене. Это, с одной стороны, не мешает спекулянтам и продавцам задирать курс, а с другой - позволяет регулятору даже если и тратить резервы, то за высокими котировками“, - указывают эксперты. 

Напомним, что происходит с гривной?

dengi.ua
Ещё по теме:
В НБУ анонсировали программу с МВФ на $10 млрд
Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ
Кодування телеканалів: як дивитися телевізор після 28 січня
Какие деньги чаще всего подделывают в Украине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Наблюдательный совет уволил главу правления АО Укрзализныця
noimageСтоимость газа по новой формуле. Что увидим в платежке?
noimageКабмин повысил должностные оклады госслужащим
noimageКоломойский выиграл суд против Ахметова по делу ЮГОКа
noimageЕС выделит Украине €26 млн на поддержку сельского хозяйства
Лента новостей