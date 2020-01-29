Нацбанк не мешает доллару расти, - аналитики

Аналитики считают, что Национальный банк Украины не мешает доллару расти. Регулятор всего лишь контролирует этот процесс.

Об этом сообщает Минфин.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 января текущего года центробанк установил курс доллара на уровне 24 гривны 72 копейки.

Если сравнивать курс с днем ранее, 28 января, то рост произошел на 12 копеек. “Если раньше он (НБУ - ред.) При желании погасить скачки курса выходил с продажей доллара в начале сессии и этим сбивал игру “на повышение“, то сейчас он ждет пика котировок, и только тогда выходит из декларативным продажей доллара по высокой цене. Это, с одной стороны, не мешает спекулянтам и продавцам задирать курс, а с другой - позволяет регулятору даже если и тратить резервы, то за высокими котировками“, - указывают эксперты.

Напомним, что происходит с гривной?

