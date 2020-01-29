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Новости
Экономика и Финансы
29 января 20, 18:46
Сколько выделили в этом году на соцпомощь для украинцев
КМУ
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Расходы фонда предусмотрены на уровне 29,2 млрд грн.

Кабмин утвердил бюджет Фонда социального страхования Украины на текущий год. Расходы фонда предусмотрены на уровне 29,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

“Расходы Фонда в текущем году запланированы на уровне 29,2 млрд грн, из которых на материальное обеспечение (пособия по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на похороны) и социальные услуги предусмотрено выделить 17,32 млрд грн; на страховые расходы пострадавшим на производстве и членам их семей – почти 9,78 млрд грн; на страховые расходы на медицинскую и социальную помощь – 577 млн грн“, - сказано в сообщении.

Определили также и доходная часть бюджета фонда - 29,23 млрд грн.

Напомним, в Украине увеличили помощь для одиноких матерей.
bigmir.net
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