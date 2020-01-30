Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11% годовых. При этом действовать она начнет с 31 января текущего года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
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Новости Экономика и Финансы
30 января 20, 18:07
НБУ снизил учетную ставку
Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11% годовых. При этом действовать она начнет с 31 января текущего года.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост.
“Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста”, – говорят в НБУ.
Напомним, Смолий спрогнозировал снижение учетной ставки.
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