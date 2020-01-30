НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 11% годовых. При этом действовать она начнет с 31 января текущего года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы обеспечить инфляцию на уровне цели 5% и поддержать устойчивый экономический рост.





“Смягчение монетарной политики будет способствовать активизации кредитования реального сектора и ускорению экономического роста”, – говорят в НБУ.





Напомним, Смолий спрогнозировал снижение учетной ставки.











