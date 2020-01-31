Глава НБУ Смолий озвучил главные риски для экономики

Он рассказал о них во время брифинга 30 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По словам Смолия, отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - сказал Смолий.

Он также назвал ряд других рисков для экономики, среди которых - эскалация конфликта на Донбассе, уменьшение иностранных инвестиций в Украину, введения РФ новых торговых санкций против нашей страны, охлаждение мировой торговли и сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды.

Нацбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев будет подписано соглашение о новой программе сотрудничества с МВФ. Для этого Раде необходимо принять ряд законов, которые являются предварительным условием для сотрудничества Фонда с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения ПриватБанка прежним владельцам.

Если же риски для экономики не реализуются, то в Нацбанке ожидают улучшения экономической ситуации в Украине. Так, до конца 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении, а золотовалютные резервы вырастут до более чем $29 млрд. При таких условиях Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 7% годовых до конца 2020 года. Сейчас учетную ставку установили на уровне 11% годовых.