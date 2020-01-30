Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.38
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
30 января 20, 18:21
Главные риски для экономики озвучил - Яков Смолий
Яков Смолий
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава НБУ Яков Смолий озвучил ключевые риски для экономики Украины.

Он рассказал о них во время брифинга 30 января, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По словам Смолия, отсрочка в сотрудничестве с МВФ может негативно сказаться на курсе валют и государственном долге.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", - сказал Смолий.

Он также назвал ряд других рисков для экономики, среди которых - эскалация конфликта на Донбассе, уменьшение иностранных инвестиций в Украину, введения РФ новых торговых санкций против нашей страны, охлаждение мировой торговли и сокращение урожая зерновых из-за плохой погоды.

Нацбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев будет подписано соглашение о новой программе сотрудничества с МВФ. Для этого Раде необходимо принять ряд законов, которые являются предварительным условием для сотрудничества Фонда с Украиной. Среди них - закон, который не допускает возвращения ПриватБанка прежним владельцам.

Если же риски для экономики не реализуются, то в Нацбанке ожидают улучшения экономической ситуации в Украине. Так, до конца 2020 года инфляция в Украине не превысит 5% в годовом измерении, а золотовалютные резервы вырастут до более чем $29 млрд. При таких условиях Нацбанк планирует снизить учетную ставку до 7% годовых до конца 2020 года. Сейчас учетную ставку установили на уровне 11% годовых.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Открытие рынка земли: что это значит для простых украинцев
Рада в первую очередь займется экономическими вопросами
Что помешало Украине совершить экономическое чудо
Мировая экономика вошла в период застоя — Financial Times
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гончарук призывает местные власти снижать плату за тепло
noimageНБУ снизил учетную ставку
noimageКурс валют на сегодня, 30 января
Лента новостей