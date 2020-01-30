Гончарук призывает местные власти снижать плату за тепло

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - рассказал Гончарук, добавив, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

Гончарук подчеркнул, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года, пояснив это прозрачным рыночным ценообразованием.

Премьер поблагодарил местные власти в тех областях, где состоялся перерасчет тарифов, и призвал представителей на местах, которые до сих пор этого не сделали, активно приобщаться к процессу.

Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.