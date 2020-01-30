Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.38
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
30 января 20, 18:58
Гончарук призывает местные власти снижать плату за тепло
Алексей Гончарук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Правительство провело серьезную работу для снижения стоимости платежки за отопление до 30%.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас 143 предприятия осуществили перерасчет в 21 области и городе Киеве. Как результат - за декабрь люди получили цену в платежках до 30% меньше. Однако отопительный сезон еще продолжается. Поэтому в январе и феврале местным властям еще предстоит приложить усилия, чтобы украинцы платили меньше за тепло", - рассказал Гончарук, добавив, что все необходимые механизмы для этого правительство предоставило.

Гончарук подчеркнул, что сейчас цена газа ниже, чем в аналогичный период прошлого года, пояснив это прозрачным рыночным ценообразованием.

Премьер поблагодарил местные власти в тех областях, где состоялся перерасчет тарифов, и призвал представителей на местах, которые до сих пор этого не сделали, активно приобщаться к процессу.

Напомним, что принятое правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.

"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Зима будет сложной: низкие запасы угля и споры с "Газпромом"
В Киеве оказался под угрозой отопительный сезон
Когда в Киеве начнется отопительный сезон?
В Кабмине назвали сроки старта отопительного сезона
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Главные риски для экономики озвучил - Яков Смолий
noimageНБУ снизил учетную ставку
noimageКурс валют на сегодня, 30 января
Лента новостей