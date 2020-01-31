Запущен онлайн-сервис проверки легальности водки и сигарет

Государственная налоговая служба при поддержке Министерства финансов запустила в Украине пилотный проект "Поиск акцизной марки".

Об этом сообщает пресс-центр налоговой службы (ГСН).

Указано, что запуск проекта осуществлен "с целью внедрения и совершенствования новых электронных сервисов".

"С помощью этого электронного сервиса украинцы смогут проверять легальность происхождения алкогольных напитков и табачных изделий, а также осуществлять общественный контроль за оборотом подакцизных товаров", — пояснили в ведомстве.

В частности, как уточнили в ГСН, услуга дает возможность самостоятельно определить дату выдачи марки акцизного налога, а также предприятие, которое ее получило.

Сейчас электронный сервис "Поиск акцизной марки" работает в тестовом режиме. Ознакомиться с его работой можно по ссылке https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Также все желающие могут присылать свои предложения по улучшению и совершенствованию сервиса на электронный адрес tax.excise@tax.gov.ua.

Ранее сообщалось, что в правительстве работают над проектом "Электронная акцизная марка", при реализации которой намерены наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами.

Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар.