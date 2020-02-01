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Экономика и Финансы
1 февраля 20, 09:16
С 1 марта увеличат минимальное пособие по безработице
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Выплаты вырастут на 40-170 гривен

В Украине с 1 марта 2020 года увеличат минимальный размер финансовой помощи на случай безработицы. Соответствующее решение одобрило правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины.

Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1800 грн.

Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.

Кроме того, правление Фонда на случай безработицы одобрило проект бюджета фонда на 2020 год с доходами 15,8 млрд грн и расходами 15,6 млрд грн.

На реализацию активных программ содействия занятости предусмотрено направить 1,2 млрд грн, в прошлом году эти расходы составили 734 млн грн.

Напомним, последний раз пособие по безработице повысили с 1 декабря 2019 года. Тогда максимальный размер пособия увеличили до 8408 гривен. В то же время размер минимального пособия по безработице остался без изменений — 610 грн (для лиц, которые уплачивали страховые взносы менее 6 месяцев).
Delo
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